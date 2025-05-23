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Проморолик к реваншу Усик - Фьюри получил престижную премию Эмми
Ролик получился действительно эффектным
Фото: Queensberry Promotions
Проморолик, посвященный предстоящему реваншу между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), одержал победу на церемонии вручения премии Sports Emmy Awards.
Видео получило награду в категории "Выдающийся рекламный анонс", став первым лауреатом из региона Ближнего Востока, Азии и Африки в этой номинации.
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О победе сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, отметив:
"Riyadh Season официально получил премию спортивного "Эмми" за выдающийся проморолик, сделав исторический прорыв для саудовской креативности на глобальной арене. Вместе с креативным партнером BigTime Creative Shop эта победа стала первой в истории для Ближнего Востока, Азии и Африки".
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