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Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
Интересное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона королевского дивизиона Усик-Дюбуа.
"Даниэль сейчас в хорошей форме. Он победил Миллера, Хрговича и Джошуа. Но Усик тоже готов – он провел два поединка по 12 раундов со мной в прошлом году. Думаю, это ставит его в выгодное положение.
Усику 37 лет, он близится к концу боксерской карьеры. Это спорт для молодых, не для стариков. 37 лет, 36, как я – это на самом деле не старость, но в спорте это именно так. Не знаешь, что произойдет.
Я всегда считал, что Усик снова его победит. Он однажды это уже сделал, думаю, он сделает это снова. Но невозможно сказать точно, это бокс в сверхтяжелом весе. Даниэль Дюбуа – большой, сильный парень" – сказал Тайсон.
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