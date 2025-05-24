Фьюри опроверг слухи о возвращении в бокс

Британский супертяж, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что не собирается менять своего решения по походу на пенсию и не вернется в ринг. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я слышу много разговоров о возвращении "Цыганского короля" в бокс и задаю вопрос – для чего? Зачем мне возвращаться, чтобы завоевать еще больше чемпионских поясов? У меня их уже двадцать два. Меня выбили из колеи. Вот и все. Честь ему и хвала. Они меня использовали. Но я счастлив.

Я доволен тем, что сделал, чего добился, что совершил, что объездил мир и вернулся. И вот мы здесь. Таково было время Цыганского Короля. Вообще неплохо. Я совсем не тороплюсь возвращаться в бокс, чтобы снова получать по лицу. Зачем? Ради чего я вернусь? Я задаю этот вопрос.

Я ушел на пенсию и остаюсь на пенсии. Мне некому нечего доказывать и некуда возвращаться. Пусть Бог благословит вас всех" – сказал Тайсон.