  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри опроверг слухи о возвращении в бокс

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри опроверг слухи о возвращении в бокс

Бокс

Похоже, решение пересматривать он не будет

Фьюри опроверг слухи о возвращении в бокс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что не собирается менять своего решения по походу на пенсию и не вернется в ринг. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я слышу много разговоров о возвращении "Цыганского короля" в бокс и задаю вопрос – для чего? Зачем мне возвращаться, чтобы завоевать еще больше чемпионских поясов? У меня их уже двадцать два. Меня выбили из колеи. Вот и все. Честь ему и хвала. Они меня использовали. Но я счастлив.

Я доволен тем, что сделал, чего добился, что совершил, что объездил мир и вернулся. И вот мы здесь. Таково было время Цыганского Короля. Вообще неплохо. Я совсем не тороплюсь возвращаться в бокс, чтобы снова получать по лицу. Зачем? Ради чего я вернусь? Я задаю этот вопрос.

Я ушел на пенсию и остаюсь на пенсии. Мне некому нечего доказывать и некуда возвращаться. Пусть Бог благословит вас всех" – сказал Тайсон.

Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

По теме
yellow-arrow
Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Проморолик к реваншу Усик - Фьюри получил престижную премию Эмми
yellow-arrow
Эдди Хирн: Не исключаю поединка Уайлдер - Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости