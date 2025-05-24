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Готов к бою: Усик показал фото из тренировочного лагеря к поединку против Дюбуа

Бокс
Обновлено

Невероятная форма

Готов к бою: Усик показал фото из тренировочного лагеря к поединку против Дюбуа

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал свою текущую физическую форму. Боксер готовится к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри опроверг слухи о возвращении в бокс.

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