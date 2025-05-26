Перспективный американский супертяж дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Перспективный американский супертяж Майк Балогун дал свой прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Трудно поставить против Усика, когда он уже побеждал этих ребят. Мне кажется, что он сломал волю Дюбуа к победе. Я думаю, что это главное для победы в титульных боях. Ты можешь сломить волю парня к победе, сломать желание сразиться с тобой так, чтобы изменить ход боя, и мне кажется, что Усик это уже сделал. Если в первом бою Усик остановил Дюбуа в девятом раунде, то в начале реванша станет десятый раунд.

Дюбуа одержал несколько хороших побед, но я не думаю, что это изменит исход его боя с Усиком. Безусловно, я считаю, что эти победы сделали его более уверенным. С кем бы ты ни дрался, нужно обязательно выходить на бой с уверенностью. Возможно, у Дюбуа уверенность, но навыки Усика станут для него проблемой. Нужно лишь несколько похожих раундов, которые приведут к воспоминаниям, и Дюбуа может сдаться. Возможно, на этот раз Усику будет легче сломать его" – сказал Майк.