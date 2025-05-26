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Опубликовано превью к бою Канело — Кроуфорд

Бокс

На целых 17 минут

Опубликовано превью к бою Канело — Кроуфорд

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Официальный YouTube-канал журнала The Ring опубликовал 17-минутное превью к поединку, который состоится 14 сентября, за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который больше известен как Канело.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

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