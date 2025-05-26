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Уоррен: Чисора будет иметь большой 50-й бой, мы работаем над этим

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Кто же станет оппонентом британского боксера

Уоррен: Чисора будет иметь большой 50-й бой, мы работаем над этим

Фото: Getty Images

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Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что готовит бой для своего подопечного британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

- Он будет иметь большой 50-й бой, мы работаем над этим. Давайте посмотрим, что будет, когда пыль осядет после 19 июля. Это катализатор супертяжелого веса. После того, как состоится этот большой бой, кто-то получит четыре пояса, и тогда это станет катализатором для того, чтобы вы увидели много действий, чтобы сделать людей обязательными претендентами и устроить различные другие бои.

- Когда я смотрю на это, то Джо Паркер, Дерек Чисора, Кабаэл, Лоуренс Околи - все они с вами, но они четверо претендуют на разные титулы.

- Дерек также обязательный претендент на один из этих поясов. Так что все это очень увлекательно. Захватывающее время и действительно хорошие бои. Поединки, на которые ходят болельщики. Мы получим хорошую аудиторию, выходим на большие площадки по всей стране и наслаждаемся каждым мгновением, - сказал Уоррен.

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Источник:
BoxNation
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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