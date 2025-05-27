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Промоутер Джошуа рассказал о состоянии своего подопечного и сроках возвращения на ринг

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Ждем бой

Промоутер Джошуа рассказал о состоянии своего подопечного и сроках возвращения на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал о сроках возвращения своего подопечного на ринг и его самочувствие после операции.

"Джошуа перенес операцию, прошедшую очень хорошо. Теперь он просто восстанавливается после нее. Я верю, что через шесть недель Джошуа снова сможет нормально наносить удары, и это приведет его к бою в сентябре, октябре или ноябре.

Это дает нам шанс увидеть, что произойдет в бою Дюбуа против Усика. Это дает нам шанс увидеть, вернется ли когда-нибудь мистер Фьюри. Возможно, появятся какие-нибудь другие варианты. Но Джошуа однозначно подерется в этом году, он с нетерпением ждет этого" – сказал Хирн.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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