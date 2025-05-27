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Известный конголезский супертяж бросил вызов Усику

Бокс
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Это очень смешно

Известный конголезский супертяж бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Демократической республики Конго, супертяж Мартин Баколе уверен в своей победе и поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика.

"Александр побьет всех, кроме меня. Усик – это человек бокса. У него боксерские мозги, боксерские движения. Никто его не остановит. Разве что Мартин Баколе. Я все это не просто так говорю. Я ведь учился боксу у брата. А он – левша. Я знаю, как боксировать с левшами. Знаю, как обрезать им углы ринга. А Дюбуа не знает. Он остался таким, каким и был. Усик просто лучше" – сказал Мартин.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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