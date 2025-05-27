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Фьюри рассказал о лучших соперниках в карьере
Совершенно невероятные боксеры
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри дал краткую характеристику своим оппонентам из прошлого и назвал лучшие их характеристики.
– Кто лучший панчер?
– Лучший панчер, с которым я когда-либо сталкивался – Уайлдер.
– Самый умный соперник?
– Усик.
– Кто лучше всего двигается?
– Усик.
- Лучший подбородок?
– Вероятно, Усик, потому что я наносил ему много хороших ударов, ему много раз было больно в этих боях, и ему удавалось продолжать. Я всегда говорю, что Деонтей Уайлдер имеет очень хороший подбородок, но, кажется, он на более позднем этапе своей карьеры. Но я не знаю, потому что он старый, или его пик давно прошел. Чисора также имеет хороший подбородок.
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