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Фьюри рассказал о лучших соперниках в карьере

Бокс
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Совершенно невероятные боксеры

Фьюри рассказал о лучших соперниках в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри дал краткую характеристику своим оппонентам из прошлого и назвал лучшие их характеристики.

– Кто лучший панчер?

– Лучший панчер, с которым я когда-либо сталкивался – Уайлдер.

– Самый умный соперник?

– Усик.

– Кто лучше всего двигается?

– Усик.

- Лучший подбородок?

– Вероятно, Усик, потому что я наносил ему много хороших ударов, ему много раз было больно в этих боях, и ему удавалось продолжать. Я всегда говорю, что Деонтей Уайлдер имеет очень хороший подбородок, но, кажется, он на более позднем этапе своей карьеры. Но я не знаю, потому что он старый, или его пик давно прошел. Чисора также имеет хороший подбородок.

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