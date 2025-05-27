Тайсон Фьюри высказался о возвращении в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возвращении на профессиональный ринг.

"Объездил весь мир и вернулся. Вот так выглядит пенсия Цыганского короля. Не так уж и плохо. Я не тороплюсь возвращаться в бокс. Ради чего получать удары по лицу? Зачем я вернусь? Я задаюсь этим вопросом. Я был в отставке и остаюсь в отставке", — сказал Фьюри в социальных сетях.

Тайсон Фьюри дебютировал как профессионал в 2008 году и дважды становился чемпионом мира. Всего на его счету 34 победы, два поражения и одна ничья.