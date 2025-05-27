Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Джошуа ведет переговоры с Турки Аль-аш Шейхом
Британец может подписать контракт на три боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) ведёт переговоры с саудовским промоутером Турки Аль-аш Шейхом о сделке на три боя, пишет издание NoSmokeBoxing.
По данным ресурса, в контракт могут войти два боя против Тайсона Фьюри, а также поединок против Диллиана Уайта или Джареда Андерсона.
Напомним, что Энтони Джошуа является победителем Олимпиады – 2012 и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира, в декабре 2019-го – двукратным чемпионом.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Готов к бою: Усик показал фото из тренировочного лагеря к поединку против Дюбуа
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000