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Энтони Джошуа ведет переговоры с Турки Аль-аш Шейхом

Бокс

Британец может подписать контракт на три боя

Энтони Джошуа ведет переговоры с Турки Аль-аш Шейхом

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) ведёт переговоры с саудовским промоутером Турки Аль-аш Шейхом о сделке на три боя, пишет издание NoSmokeBoxing.

По данным ресурса, в контракт могут войти два боя против Тайсона Фьюри, а также поединок против Диллиана Уайта или Джареда Андерсона.

Напомним, что Энтони Джошуа является победителем Олимпиады – 2012 и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира, в декабре 2019-го – двукратным чемпионом.

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