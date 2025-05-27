Мартин Баколе сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Тяжеловес Мартин Баколе сделал прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

"Александр побьёт всех, кроме меня. Усик — это человек бокса. У него боксёрские мозги, боксёрские движения. Никто его не остановит. Разве что Мартин Баколе. Я это всё не просто так говорю. Я много боксировал со своим братом. А он — левша. Знаю, как боксировать с левшами. Знаю, как обрезать им углы ринга. А Дюбуа не знает. Он остался таким, каким и был. Усик попросту лучше", — приводит слова Баколе Boxing Scene.