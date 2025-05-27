Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартин Баколе сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
До боя осталось не так уж и много времени
Фото: Getty Images
Тяжеловес Мартин Баколе сделал прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.
"Александр побьёт всех, кроме меня. Усик — это человек бокса. У него боксёрские мозги, боксёрские движения. Никто его не остановит. Разве что Мартин Баколе. Я это всё не просто так говорю. Я много боксировал со своим братом. А он — левша. Знаю, как боксировать с левшами. Знаю, как обрезать им углы ринга. А Дюбуа не знает. Он остался таким, каким и был. Усик попросту лучше", — приводит слова Баколе Boxing Scene.
Популярное сейчас
- Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник
- Бартулович - о Супряге: В следующем сезоне мы его не увидим
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- Готов к бою: Усик показал фото из тренировочного лагеря к поединку против Дюбуа
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства