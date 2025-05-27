Тони Беллью: У Дюбуа есть шанс в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе британец Тони Беллью дал комментарий по поводу предстоящего реванша между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

"Если бы мне предложили во второй раз встретиться в ринге с Усиком, то я бы бежал со всех ног. Даниэль — очень хороший боец, он показал, что способен преодолевать трудности. У него действительно есть шанс в этом поединке. Я не думаю, что он победит, но даю ему большой шанс панчера. Если он не даст Усику себя расстроить, тогда он в игре, но старт будет очень трудным, потому что Усик знает его сильные и слабые стороны, ведь он уже был с ним в ринге.

Каждому, кто выходит против Усика больше одного раза, нужно давать медаль. Такими были Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, и вот теперь станет Дюбуа", — приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.