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Дюбуа поделился новыми кадрами из тренировочного лагеря к бою против Усика. Видео

Бокс
Обновлено

Готовится очень интенсивно

Дюбуа поделился новыми кадрами из тренировочного лагеря к бою против Усика. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Британец активно готовится к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что бой Усик-Дюбуа-2 состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). Но кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе.

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