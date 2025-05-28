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Баколе: Я нокаутирую Джошуа, с ним покончено

Бокс
Обновлено

Очень самоуверенно

Баколе: Я нокаутирую Джошуа, с ним покончено

Фото: Getty Images

Новина українською

Конголезский супертяж Мартин Баколе рассказал, что не против выйти на поединок против британского супертяжа Энтони Джошуа и уверен в своей победе.

"Конечно, мы с Джошуа можем подраться в Африке. Не я хотел этого сражения. Его превосходительство попросил устроить этот поединок в Африке. Джошуа – выходец из Нигерии, я – из Конго. Мы хотим устроить это сражение в Африке. Джошуа по-прежнему в моем списке.

Безусловно, я выиграю. Я думаю, что с ним уже покончено. Я нокаутирую его. Я так считаю" – сказал Мартин.

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Источник:
secondsout.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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