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Баколе: Я нокаутирую Джошуа, с ним покончено
Очень самоуверенно
Фото: Getty Images
Конголезский супертяж Мартин Баколе рассказал, что не против выйти на поединок против британского супертяжа Энтони Джошуа и уверен в своей победе.
"Конечно, мы с Джошуа можем подраться в Африке. Не я хотел этого сражения. Его превосходительство попросил устроить этот поединок в Африке. Джошуа – выходец из Нигерии, я – из Конго. Мы хотим устроить это сражение в Африке. Джошуа по-прежнему в моем списке.
Безусловно, я выиграю. Я думаю, что с ним уже покончено. Я нокаутирую его. Я так считаю" – сказал Мартин.
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