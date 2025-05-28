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Усик обратился к украинским детям с очень важным призывом. Видео

Бокс
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Усик обратился к украинским детям с очень важным призывом. Видео

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился с сообщением к украинским детям. Спортсмен объяснил, как важно сегодня не стать объектом российских спецслужб и куда обращаться в случае вербовки или попыток прямого или косвенного влияния. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дюбуа поделился новыми кадрами из тренировочного лагеря к бою против Усика.

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