Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик обратился к украинским детям с очень важным призывом. Видео
Максимальное внимание
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился с сообщением к украинским детям. Спортсмен объяснил, как важно сегодня не стать объектом российских спецслужб и куда обращаться в случае вербовки или попыток прямого или косвенного влияния. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дюбуа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Известный конголезский супертяж бросил вызов Усику
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000