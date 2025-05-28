Усик обратился к украинским детям с очень важным призывом. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился с сообщением к украинским детям. Спортсмен объяснил, как важно сегодня не стать объектом российских спецслужб и куда обращаться в случае вербовки или попыток прямого или косвенного влияния. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дюбуа поделился новыми кадрами из тренировочного лагеря к бою против Усика.