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Тедди Атлас сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд
Бой может получится интересным
Фото: isport.ua
Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.
"Я из тех людей, которые считают, что Кроуфорд очень, очень особенный. И я не сказал, что Канело не является таковым. У Кроуфорда есть инстинкты, которые есть не у всех. Есть тайминг, это природные вещи. Есть нечто едва уловимое. Думаю, его команда что-то покажет. Не могу дождаться", — сказал Атлас в интервью The Ring.
Напомним, что бой Кроуфорд — Алькарас состоится 13 сентября.
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