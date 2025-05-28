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Советник Мэнни Пакьяо заговорил о еще одном поединке филиппинца
В команде боксера сошли с ума
фото - boxingscene.com
Советник легендарного экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс заявил о том, что в случае победы его подопечного над действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом филиппинец планирует провести ещё один большой бой.
"Мы хотели Конора Бенна и Джервонту Дэвиса. Но у Мэнни было только одно на уме. Его путь начался с завоевания пояса WBC. И он хотел завершить его завоеванием пояса WBC. Но этот бой не станет последним. После победы над Барриосом просто выстраивайте их в очередь. Его бой мечты — против Танка Дэвиса", — приводит слова Гиббонса World Boxing News.
Напомним, Пакьяо и Барриос проведут бой 19 июля в США.
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