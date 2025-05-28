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Эдди Хирн: В этом году Джошуа проведёт всего один бой

Бокс

Не исключается и поединок с Фьюри

Эдди Хирн: В этом году Джошуа проведёт всего один бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил о том, что его подопечный, который недавно перенёс операцию на руке, в 2025 году проведёт всего один бой.

"В этом году Энтони проведёт всего один бой. Он будет готов вернуться в середине сентября, и к тому моменту мы уже будем знать наверняка, вернётся ли Тайсон Фьюри или нет. Однако следующий соперник Эй Джея будет также зависеть от того, что случится в реванше Усика и Дюбуа. В общем, мне нравится наша позиция.

Также я не исключая поединка с Уайлдером, если он нормально покажет себя в следующем поединке", — приводит слова Хирна ESPN.

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