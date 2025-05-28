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Райан Гарсия перенесет операцию после поражения от Ромеро

Бокс

У боксера проблемы с рукой

Райан Гарсия перенесет операцию после поражения от Ромеро

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский полусредневес Райан Гарсия (24-2, 20 KO) проведёт операцию на правой руке, пишет издание The Ring.

По данным ресурса, Гарсия травмировался перед боем с соотечественником Роландо Ромеро, состоявшимся в мае.

Напомним, Гарсия проиграл единогласным судейским решением по итогам 12 раундов. Райан в апреле 2023-го потерпел первое поражение в карьере, уступив нокаутом соотечественнику Джервонте Дэвису.

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Райан Гарсия
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