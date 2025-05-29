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Промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников для своего подопечного
Будут интересные бои
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, какие поединки являются приоритетными для его подопечного.
"Джошуа подерется в этом году только один раз. Для него будет прекрасно провести бой в середине сентября, а потом мы точно узнаем, вернется Фьюри или нет. Но имя соперника Джошуа будет зависеть от того, что произойдет в бою Дюбуа – Усик. Мне нравится наше положение в этом отношении. Если ни один из них не будет доступен, мы сразимся с кем-то другим.
Я не думаю, что Фьюри сможет забросить этот бой. Знаете что? Он ведь не на спаде. Он все еще в рассвете сил, и очень трудно отказаться от боя с Энтони Джошуа, когда ты по-прежнему на коне. Потому я верю, что их поединок состоится.
Если Уайлдер вернется и будет невероятно смотреться, возможно, мы снова начнем переговоры. Я вообще это не исключаю. Это всегда будет увлекательный поединок, но однозначно мы сначала сфокусированы на Фьюри и, пожалуй, на Дюбуа, если он пройдет Усика" – сказал Хирн.
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