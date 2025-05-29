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Кроуфорд: Впереди у меня бой с Каннело, и это единственное, о чем я думаю
Легендарный боксер
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд рассказал, сможет ли назвать себя величайшим боксером всех времен, если победит абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.
"Конечно, почему бы и нет. Когда вы говорите обо всех этих других боксерах, которые бы сделали или добились чего-то подобного.
Когда вы говорите о Шугаре Рэе Робинсоне, он никогда не поднимался на три весовые категории выше и не сражался с абсолютным чемпионом. Канело – один из лучших мексиканских боксеров.
В этом и заключается разница, когда вы говорите о подъеме в высший вес и о том, с кем вы сражаетесь. Можно сказать, что я поднялся на три весовых категории.
Может ли это сражение стать последним? Впереди у меня сражение с Канело, и это единственное, о чем я думаю. Я не думаю ни о чем другом, кроме этого" – сказал Теренс.
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