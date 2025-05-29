Владимир Кличко рассказал о своих отношениях с братом

Легенда супертяжелого веса, украинец Владимир Кличко рассказал о своих отношениях с родным братом Виталием.

"Мой брат – это лучший друг, лучший союзник, лучший соперник и лучший конкурент. Я бы сказал, что между нами не соревнование, а именно конкуренция, потому что мы пытаемся совершенствовать друг друга — через беседы, которые ведем, и через вызовы, с которыми сталкивались раньше. И иметь такого союзника — это всегда радость, потому что в жизни нужны союзники, если ты хочешь чего-нибудь достичь, реализовать свои цели.

Не существует "человека, который сделал себя сам". Это ложь, если кто-то говорит: "Я сам себя сделал". Это неправда, потому что тебя создали двое – твои отец и мать. Так что начнем с этого как с основы. И если ты хочешь достичь чего-нибудь в жизни, тебе нужны союзники. Иногда даже твои соперники могут стать твоими союзниками. И именно это я подразумеваю под конкуренцией" – сказал Владимир.