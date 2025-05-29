Промоутер Фьюри против возвращения Тайсона на профи-ринг

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что не видит смысла в возвращении его подопечного на профи-ринг.

"Не думаю, что ему есть что доказывать. Я имею в виду, у него есть своя голова на плечах, и я верю, что он выиграл один из этих боев против Усика. Но здесь продолжаются прения. Да, Тайсон расстроен, но какой есть, такой есть. Он очевидно в хорошем месте, и ему не нужно больше драться в финансовом плане, он очень богатый человек, имеет хорошую семью. Ради чего ему нужно снова шнуровать перчатки? Я всегда это говорил, у меня нет способа мотивировать его к боксу. Если он хочет боксировать, это должно исходить из его сердца" – сказал Уоррен.