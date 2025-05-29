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Теренс Кроуфорд: Стану одним из величайших, если побью Канело
Осталось провести бой
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд ответил, станет ли он одним из величайших боксёров в истории, если победит мексиканца Сауля Альвареса.
"Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно… Почему нет? Шугар Рэй Робинсон никогда не преодолевал три весовые категории, чтобы сразиться с абсолютным чемпионом. Канело – несомненный кандидат на Зал славы, один из лучших мексиканских бойцов", — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Ring Champs with Ak & Barak.
Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).
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