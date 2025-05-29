  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теренс Кроуфорд: Стану одним из величайших, если побью Канело

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теренс Кроуфорд: Стану одним из величайших, если побью Канело

Бокс

Осталось провести бой

Теренс Кроуфорд: Стану одним из величайших, если побью Канело

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд ответил, станет ли он одним из величайших боксёров в истории, если победит мексиканца Сауля Альвареса.

"Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно… Почему нет? Шугар Рэй Робинсон никогда не преодолевал три весовые категории, чтобы сразиться с абсолютным чемпионом. Канело – несомненный кандидат на Зал славы, один из лучших мексиканских бойцов", — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Ring Champs with Ak & Barak.

Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри против возвращения Тайсона на профи-ринг
yellow-arrow
Владимир Кличко рассказал о своих отношениях с братом
yellow-arrow
Кроуфорд: Впереди у меня бой с Каннело, и это единственное, о чем я думаю
Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости