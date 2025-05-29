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Райан Гарсия: Никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание для своих выступлений

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Боксеру уже прооперировали руку

Райан Гарсия: Никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание для своих выступлений

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил, что его руку успешно прооперировали.

Напомним, что Гарсия сломал правую руку ещё в период подготовки к поединку с Роландо Ромеро. По данным СМИ, американский атлет даже делал инъекции кортизона, чтобы выйти в ринг. Райан уступил Роландо единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

"Мне прооперировали руку. Я никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание для своих выступлений. Рад, что операция прошла успешно. Хочу выразить благодарность всем фанатам за любовь и поддержку. Особенно я благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры. Я вас всех очень люблю", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

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