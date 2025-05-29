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Райан Гарсия: Бывал на дне, но мне всегда удавалось подняться снова
В последнем поединке Райан потерпел поражение
Фото: globallookpress.com
Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия оставил послание своим фанатам.
"Тем, кто потерял в меня веру – это нормально. А всем, кто отвернулся от меня: "Благодарю тебя, боже, что покосил траву и дал понять, кто есть кто". Я снова поднимусь на вершину – уже бывал на дне, но с богом мне всегда удавалось подняться снова", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 мая в Нью-Йорке (США), Гарсия разделил ринг с Роландо Ромеро за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.
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