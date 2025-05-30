Рой Джонс рассказал, может ли Владимир Кличко вернуться на профи-ринг

Легендарный американский боксер Рой Джонс рассказал, как относится к информации о возможном возвращении на профи-ринг украинского супертяжа Владимира Кличко.

"Владимир Кличко достаточно большой, чтобы сделать что угодно. Понимаете, люди не осознают, что супертяжеловесам немного проще возвращаться на ринг. Когда ты такой большой, имеешь мощность и высокий боксерский IQ – и, по-моему, Кличко в этом плане даже немного продвинутее Тайсона Фьюри. По силе он однозначно превосходит Фьюри. Почему бы ему не вернуться? Если он сможет держать удар, то почему бы и нет?

Но подбородок всегда будет проблемой для Кличко. Вы знаете, что это была одна из его слабых сторон в лучшие годы. Если ты мог достать его по бороде, ты мог его победить. Но сначала нужно до нее добраться" – сказал Джонс.