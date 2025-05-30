  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс рассказал, может ли Владимир Кличко вернуться на профи-ринг

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс рассказал, может ли Владимир Кличко вернуться на профи-ринг

Бокс
Обновлено

Экспертное мнение

Рой Джонс рассказал, может ли Владимир Кличко вернуться на профи-ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный американский боксер Рой Джонс рассказал, как относится к информации о возможном возвращении на профи-ринг украинского супертяжа Владимира Кличко.

"Владимир Кличко достаточно большой, чтобы сделать что угодно. Понимаете, люди не осознают, что супертяжеловесам немного проще возвращаться на ринг. Когда ты такой большой, имеешь мощность и высокий боксерский IQ – и, по-моему, Кличко в этом плане даже немного продвинутее Тайсона Фьюри. По силе он однозначно превосходит Фьюри. Почему бы ему не вернуться? Если он сможет держать удар, то почему бы и нет?

Но подбородок всегда будет проблемой для Кличко. Вы знаете, что это была одна из его слабых сторон в лучшие годы. Если ты мог достать его по бороде, ты мог его победить. Но сначала нужно до нее добраться" – сказал Джонс.

Райан Гарсия: Бывал на дне, но мне всегда удавалось подняться снова

По теме
yellow-arrow
Райан Гарсия: Бывал на дне, но мне всегда удавалось подняться снова
yellow-arrow
Райан Гарсия: Никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание для своих выступлений
yellow-arrow
Теренс Кроуфорд: Стану одним из величайших, если побью Канело
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости