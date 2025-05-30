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Самые милые фото дня: Жена Усика показала снимки их младшей дочери
Какая красота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Екатерина Усик, жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала снимкимладшей дочери Марии. Соответствующие фото Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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