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Уоррен: Если Усик самый лучший в поколении, то Тайсон второй самый лучший

Бокс
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Там ему и место

Уоррен: Если Усик самый лучший в поколении, то Тайсон второй самый лучший

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри вспомнил поединки своего подопечного против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика.

"Прежде всего, бои с Усиком были близкими, с раздельными решениями. Большинство людей, большинство экспертов говорят, что Усик самый лучший в поколении. Если Усик самый лучший в поколении, то Тайсон второй самый лучший в поколении. Существует два лучших сверхтяжеловеса 21 века на данный момент. Но мы посмотрим вечер бокса 19 июля, который, я считаю, будет катализатором для сверхтяжелого бокса. Кто возьмет эти четыре титула и какие будут обязательные претенденты и т.д. Это будет интересный сценарий. Принимает ли Тайсон в этом участие или нет, вы слышите, что он говорит. Но надо заметить, что Тайсон имеет биполярное расстройство. Он говорит одну вещь, а потом говорит что-то другое. Он делал такое в прошлом. Так что я не знаю, что он собирается делать. Лично я считаю, что ему не нужно драться. Если он это сделает, это просто потому, что он боец" ​​– сказал Фрэнк.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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