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Настоящий зверь: Дюбуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком

Бокс
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Невероятная форма

Настоящий зверь: Дюбуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Британец активно готовится к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

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