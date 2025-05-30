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World Boxing обязует всех боксёров проходить гендерное тестирование

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Это поможет избежать недоразумений

World Boxing обязует всех боксёров проходить гендерное тестирование

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организация World Boxing обязует всех боксёров проходить гендерное тестирование для допуска к участию в своих турнирах. Об этом пишет Reuters.

При этом в организации отметили, что победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф не сможет выступить в рамках женских соревнований, пока не пройдёт обязательное тестирование.

Напомним, в конце 2024 года французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройденный в 2023 году, который вызвал много споров.

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