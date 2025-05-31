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Промоутер Пола подтверждает заинтересованность в проведении поединка против Усика
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Накиса Бидариан, промоутер американского блоггера и боксера Джейка Пола подтвердил, что его подопечный заинтересован в проведении поединка против украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Мы провели несколько разговоров, все они были очень положительными, и все зависит от того, как сложится график. Я думаю, что такая возможность есть. Джейк достаточно сумасшедший, чтобы это сделать, а сторона Усика, кажется, очень заинтересована в этом. Так что остается только согласовать график, и я думаю, что в конечном итоге это произойдет.
Даниэль Дюбуа дебютировал в США на первом платном телевизионном турнире Джейка в 2021 году, а затем мы поехали поддержать Усика против Дюбуа в Польше, когда они сражались, и так мы начали строить с ними отношения. Я думаю, это было три или четыре месяца назад, когда Усик вышел и сказал: "Я хотел бы провести еще одно сражение и хотел бы сразиться с Джейком Полом в MMA".
Джейк достаточно безумный, чтобы это сделать. Это смешно, он сказал мне прошлой ночью: "О, это легкий бой". Я сказал, что у него нет опыта в борьбе. А он ответил: "О, я этого не знал!".
У Джейка есть два приоритета, как и я в отношении его карьеры: мы хотим организовывать большие боксерские события, а он хочет стать чемпионом мира, но мы также хотим создавать мейнстримные межкультурные моменты в боевых видах спорта. Бой Пола против Тайсона сделал это во многих смыслах.
То же касается Пола против Усика в MMA. Это будет межкультурный момент, на который обратит внимание весь мир. Поэтому мы всегда заинтересованы в таких возможностях" – сказал Бидариан.
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