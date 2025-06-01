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Жена Усика показала самые лучшие мгновения весны. Фото

Бокс
Обновлено

Началось лето

Жена Усика показала самые лучшие мгновения весны. Фото

Instagram_usyk_kate1505

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Усик, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала лучшие моменты прошедшей весны. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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