Один из известнейших боксерских тренеров США поделился ожиданиями от боя Усик-Дюбуа

Известный американский тренер Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует Boxing News:

"Усик долго оставался непобедимым, но карьера любого боксера рано или поздно доходит до момента разочарований. Если Дюбуа выйдет на ринг уверенным и с мощным ударом, у него есть шансы на неожиданную победу. Усик тоже человек, и со временем у него может появиться слабое место. Тогда напористый боец ​​может удивить и перевернуть все с ног на голову.

Этот реванш обещает стать одним из самых горячих поединков лета в мире бокса" – сказал Санчес.