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Один из известнейших боксерских тренеров США поделился ожиданиями от боя Усик-Дюбуа
Нас ожидает ожесточенное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский тренер Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует Boxing News:
"Усик долго оставался непобедимым, но карьера любого боксера рано или поздно доходит до момента разочарований. Если Дюбуа выйдет на ринг уверенным и с мощным ударом, у него есть шансы на неожиданную победу. Усик тоже человек, и со временем у него может появиться слабое место. Тогда напористый боец может удивить и перевернуть все с ног на голову.
Этот реванш обещает стать одним из самых горячих поединков лета в мире бокса" – сказал Санчес.
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