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Дюбуа: Я люблю статус андердога, мне это нравится

Бокс
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Увидим, чем это закончится

Дюбуа: Я люблю статус андердога, мне это нравится

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, как относится к тому, что в поединке против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) его называют андердогом. Слова британца цитирует The Ring:

"В такие моменты ты становишься сильнее, чем ближе приближаешься к рингу – как говорил Майк Тайсон. Ты становишься сильнее, когда приближаешься, и когда ты уже в ринге – иногда становишься богом. В ту ночь я поднялся, и сделаю это снова.

Я люблю статус андердога. Мне нравится быть андердогом, претендентом, темной лошадкой. Мы сделаем это снова — снова докажем, что все ошибаются.

Он гордый человек, гордый боец. Не знаю, принесет ли он что-нибудь новое. Думаю, он просто каждый раз делает то же самое – это надежная базовая техника.

Я просто должен быть готов к этому и твердо знать внутри, что одержу победу" – сказал Даниэль.

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