  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гарсия поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарсия поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа

Бокс
Обновлено

Будет очень интересно

Гарсия поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует The Ring:

"Оба сейчас в отличной форме, оба имеют важные победы за плечами. Усик – лучший боксер мира в pound-for-pound рейтинге. Это будет серьезный вызов. В первой встрече не обошлось без споров — в частности, вокруг удара по корпусу, о котором до сих пор спорят болельщики.

Дюбуа сейчас в хорошей физической форме. Он сильный, будет пытаться навязать Усику свой стиль и доминировать силой. Но и Усик очень умный боксер, мастер контратак, с прекрасной техникой и скоростью. Правда, давление и удары по корпусу могут создать ему проблемы" – сказал Гарсия.

Дюбуа: Я люблю статус андердога, мне это нравится

По теме
yellow-arrow
Пакьяо – о бое против Барриоса: Я думаю, что я быстрее чем он
yellow-arrow
Дюбуа: Я люблю статус андердога, мне это нравится
yellow-arrow
Один из известнейших боксерских тренеров США поделился ожиданиями от боя Усик-Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости