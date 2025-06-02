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Гарсия поделился ожиданиями от поединка Усик-Дюбуа
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Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует The Ring:
"Оба сейчас в отличной форме, оба имеют важные победы за плечами. Усик – лучший боксер мира в pound-for-pound рейтинге. Это будет серьезный вызов. В первой встрече не обошлось без споров — в частности, вокруг удара по корпусу, о котором до сих пор спорят болельщики.
Дюбуа сейчас в хорошей физической форме. Он сильный, будет пытаться навязать Усику свой стиль и доминировать силой. Но и Усик очень умный боксер, мастер контратак, с прекрасной техникой и скоростью. Правда, давление и удары по корпусу могут создать ему проблемы" – сказал Гарсия.
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