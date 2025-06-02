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Пакьяо – о бое против Барриоса: Я думаю, что я быстрее чем он
Бой покажет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Марио Барриоса.
"Чемпион, сложный парень, выше меня, и я люблю вызовы. Вы знаете меня, я всегда удивляю.
Я скучал по боксу. Это отлично для моего тела, что я отдохнул несколько лет и вернулся.
Я думаю, что я быстрее его. Безусловно. Мои движения, моя скорость все еще на высоте. Ничего не потерял, ни движения, ни быстроты. Я тоже могу еще развиваться. У меня все еще есть все" – сказал Пакьяо.
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