Пакьяо – о бое против Барриоса: Я думаю, что я быстрее чем он

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Марио Барриоса.

"Чемпион, сложный парень, выше меня, и я люблю вызовы. Вы знаете меня, я всегда удивляю.

Я скучал по боксу. Это отлично для моего тела, что я отдохнул несколько лет и вернулся.

Я думаю, что я быстрее его. Безусловно. Мои движения, моя скорость все еще на высоте. Ничего не потерял, ни движения, ни быстроты. Я тоже могу еще развиваться. У меня все еще есть все" – сказал Пакьяо.