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Промоутер Фьюри: Шансы на его возвращение становятся все меньше

Бокс
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Оно ему не нужно

Промоутер Фьюри: Шансы на его возвращение становятся все меньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что все меньше верит в возможность возвращения своего подопечного на профи-ринг. Его слова цитирует talkSport:

"С Тайсоном никогда нельзя говорить "никогда". Но он заработал очень много денег, особенно в последних трех боях в Саудовской Аравии, и сейчас пожинает плоды.

Он наслаждается жизнью, как и должен, и с каждым днем ​​и месяцем шансы на его возвращение становятся все меньше. Но с Тайсоном никогда нельзя быть уверенным.

Сейчас я бы сказал, что нет, он ушел на пенсию и останется на пенсии. Но через полгода он может передумать, и это Тайсон Фьюри, конечно, он может" – сказал Арум.

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