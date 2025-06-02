Промоутер Фьюри: Шансы на его возвращение становятся все меньше

Боб Арум, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что все меньше верит в возможность возвращения своего подопечного на профи-ринг. Его слова цитирует talkSport:

"С Тайсоном никогда нельзя говорить "никогда". Но он заработал очень много денег, особенно в последних трех боях в Саудовской Аравии, и сейчас пожинает плоды.

Он наслаждается жизнью, как и должен, и с каждым днем ​​и месяцем шансы на его возвращение становятся все меньше. Но с Тайсоном никогда нельзя быть уверенным.

Сейчас я бы сказал, что нет, он ушел на пенсию и останется на пенсии. Но через полгода он может передумать, и это Тайсон Фьюри, конечно, он может" – сказал Арум.