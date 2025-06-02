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Промоутер Фьюри: Шансы на его возвращение становятся все меньше
Оно ему не нужно
Getty Images/Global Images Ukraine
Боб Арум, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что все меньше верит в возможность возвращения своего подопечного на профи-ринг. Его слова цитирует talkSport:
"С Тайсоном никогда нельзя говорить "никогда". Но он заработал очень много денег, особенно в последних трех боях в Саудовской Аравии, и сейчас пожинает плоды.
Он наслаждается жизнью, как и должен, и с каждым днем и месяцем шансы на его возвращение становятся все меньше. Но с Тайсоном никогда нельзя быть уверенным.
Сейчас я бы сказал, что нет, он ушел на пенсию и останется на пенсии. Но через полгода он может передумать, и это Тайсон Фьюри, конечно, он может" – сказал Арум.
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