Теренс Кроуфорд рассказал, какой гонорар получит за бой с Канело

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Теренс Кроуфорд раскрыл, какой гонорар получит за поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой состоится 14 сентября.

"Я заработаю $ 10 млн. Вы думаете это ложь? Откуда вам знать, что я лгу? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, оно перевешивает деньги. Стану абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях. Скоро", — приводит слова Кроуфорда портал Sportskeeda.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) одержал победу над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым единогласным решением судей.