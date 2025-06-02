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Теренс Кроуфорд рассказал, какой гонорар получит за бой с Канело
Очень таки неплохо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
37-летний бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Теренс Кроуфорд раскрыл, какой гонорар получит за поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой состоится 14 сентября.
"Я заработаю $ 10 млн. Вы думаете это ложь? Откуда вам знать, что я лгу? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, оно перевешивает деньги. Стану абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях. Скоро", — приводит слова Кроуфорда портал Sportskeeda.
Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) одержал победу над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым единогласным решением судей.
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