Нельсон: Бой Усик - Дюбуа не продаст всю арену Уэмбли

Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон высказался о предстоящем реванше между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа.

"Я думаю, их бой будет повтором первого. На мой взгляд, поединок на "Уэмбли" — попытка смелого решения. Но этот бой не продаст всю арену. Им нужно было подыскать стадион поменьше. Это очень амбициозно, и я уверен, что в предстоящие недели они не продадут оставшиеся билеты. Пока это не будет бой Джошуа — Фьюри, ты не получишь те же цифры по билетам, которые ты получал недавно на "Уэмбли".

Конечно, у Усика сейчас много британских фанатов из-за того, как он позиционирует себя. Однако есть ли у него та необходимая зарубежная привлекательность? Чтобы люди, которые реально не интересуются боксом, сказали: "Чёрт возьми, мне нравится Усик". Если ты поклонник бокса, то, конечно, знаешь Александра, особенно в Британии.

У Дюбуа отличная история, он сам по себе интересный человек. Но ещё раз, является ли он подходящим для "Уэмбли"? Нет, это не так. Он был таким там в бою против Джошуа, но это было шоу имени Энтони. Однако поединок Дюбуа — Усик всё равно выйдет хорошим. Усик из раза в раз подтверждает свой высокий уровень.

Дюбуа тоже хорош, мне нравится его выросшая уверенность. У него классный тренер", — сказал Нельсон в видеоролике на YouTube-канале Boxing News.