Кроуфорд дает большие шансы Пакьяо в поединке против Бариоса

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд оценил шансы легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Бариоса.

"Марио Барриос – отличный соперник для Мэнни Пакьяо. Учитывая возраст Пакьяо, я думаю, что в этом бою его шансы 50 на 50" – сказал Теренс.

Напомним, что бой Пакьяо-Бариос состоится 19 июля в Лас-Вегасе (США).