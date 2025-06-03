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Кроуфорд дает большие шансы Пакьяо в поединке против Бариоса
С уважением к легенде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд оценил шансы легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Бариоса.
"Марио Барриос – отличный соперник для Мэнни Пакьяо. Учитывая возраст Пакьяо, я думаю, что в этом бою его шансы 50 на 50" – сказал Теренс.
Напомним, что бой Пакьяо-Бариос состоится 19 июля в Лас-Вегасе (США).
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