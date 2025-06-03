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Кроуфорд дает большие шансы Пакьяо в поединке против Бариоса

Бокс

С уважением к легенде

Кроуфорд дает большие шансы Пакьяо в поединке против Бариоса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд оценил шансы легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Бариоса.

"Марио Барриос – отличный соперник для Мэнни Пакьяо. Учитывая возраст Пакьяо, я думаю, что в этом бою его шансы 50 на 50" – сказал Теренс.

Напомним, что бой Пакьяо-Бариос состоится 19 июля в Лас-Вегасе (США).

Пакьяо – о бое против Барриоса: Я думаю, что я быстрее его

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