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Гвоздик рассказал, когда планирует снова выйти на ринг
Ждать не долго
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, когда планирует вернуться на ринг. Его слова цитирует boxing247:
"Я доволен своей победой над Энтони Холлуэем. Он не был топовым бойцом, но он проходил всю дистанцию с достойными проспектами и сражался в более тяжелой весовой категории.
Мой план в этом году состоит в том, чтобы быть как можно более активным. Я намерен подраться 28 июня в андеркарде боя Рамиреса. После этого я проведу еще один поединок в андеркарде у Гильберто, а потом, возможно, в конце года побьюсь в большом бою" – сказал Александр.
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