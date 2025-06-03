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Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

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Удачи нашему чемпиону

Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-чемпион мира по боксу Джонни Нельсон рассказал об ожиданиях от поединка за титул абсолютного чемпиона в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Я думаю, это будет повтор. Я считаю, что бой на Уэмбли – это попытка храброго заявления. Лично я не думаю, что это сражение продаст всю арену. Лично я считаю, что лучше было бы присмотреться к меньшей арене. Это очень амбициозно, и я уверен, что в следующие недели они не продадут оставшиеся билеты. Пока это не будет сражение Джошуа – Фьюри, ты не получишь тех же цифр по билетам, которые ты получал недавно на Уэмбли. Да, у Александра Усика сейчас много британских фанатов из-за того, как он ведет себя. Но есть ли у него заграничная привлекательность? Чтобы реально не интересующиеся боксом люди сказали: "Да, мне нравится Александр Усик". Если ты фан бокса, то, конечно, знаешь его, особенно в Британии. У Даниэля Дюбуа отличная история, он интересная личность. Но еще раз, подходит ли он для Уэмбли? Нет, это не так. Он был таким там против Энтони Джошуа, но это было шоу Энтони Джошуа.

Я считаю, что это хорошее сражение. Я уверен, что Александр Усик снова и снова подтверждает свой класс, поэтому у нас действительно нет вопросов, может ли он сделать это снова. Когда он боксировал с кем-то однажды и избил его, то второй раз будет легче. И ты только руководствуешься фактами. Это не просто разговоры, это факт. И судя по фактам, пожалуй, это снова произойдет с Даниэлем Дюбуа" – сказал Нельсон.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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