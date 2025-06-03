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Паркер хочет драться в андеркарте поединка Усик-Дюбуа

Бокс

Будет тяжело организовать

Паркер хочет драться в андеркарте поединка Усик-Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что хочет как можно скорее вернуться на ринг. Его слова цитирует The Ring:

"Я хотел бы провести бой как можно скорее. Я знаю, что Усик и Дюбуа сражаются 19 июля, я хотел бы провести бой вскоре после этого, или было бы здорово, если бы я мог быть у них в карде. Queensberry предложил это, так что было бы хорошо.

С кем мне драться? Я не уверен. На данный момент пояса у Усика и Дюбуа. Кто бы ни выиграл, кто знает, какие пункты о реванше есть в контракте.

Я думаю, что было бы здорово сражаться в андеркарде Усика и Дюбуа. Я буду драться с кем угодно. Как я уже сказал, если больше не с кем драться, Дерек Чисора всегда заинтересован. Он всегда готов к этому, но у него также есть замечательные болельщики, и он ждет своего 50-го боя. Тогда я попытаюсь получить поединок против победителя Усик – Дюбуа" – сказал Паркер.

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