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Измученный, но идет к цели: Усик показал, как готовится к бою против Дюбуа. Фото
Машина, а не человек
Фото: Getty Images
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
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