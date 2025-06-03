  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Измученный, но идет к цели: Усик показал, как готовится к бою против Дюбуа. Фото

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Измученный, но идет к цели: Усик показал, как готовится к бою против Дюбуа. Фото

Бокс
Обновлено

Машина, а не человек

Измученный, но идет к цели: Усик показал, как готовится к бою против Дюбуа. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Измученный, но идет к цели: Усик показал, как готовится к бою против Дюбуа. Фото - изображение 1

Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

По теме
yellow-arrow
Паркер хочет драться в андеркарте поединка Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Гвоздик рассказал, когда планирует снова выйти на ринг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости