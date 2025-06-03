Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес: 37 лет — возраст, когда я хотел бы уйти из бокса
Сейчас ему 34 года
Фото: Getty Images
Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) высказался о сроках завершения карьеры.
"Турки Аль аш-Шейх — определённо тот человек, с которым я намерен завершить боксёрскую карьеру. Моё тело в порядке, я могу боксировать ещё некоторое время, 37 лет — возраст, когда я хотел бы уйти из бокса. Мне не нужно продолжать карьеру ради денег или достижений", — сказал Альварес на пресс-конференции.
Сауль Альварес дебютировал в 2005 году, и в марте 2011-го стал чемпионом мира, завоевав титул в первом среднем весе (до 69,9 кг). Впоследствии становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.
Популярное сейчас
- Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ
- Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост
- "Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
- Настоящий зверь: Дюбуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре