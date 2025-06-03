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Сауль Альварес: 37 лет — возраст, когда я хотел бы уйти из бокса

Бокс

Сейчас ему 34 года

Сауль Альварес: 37 лет — возраст, когда я хотел бы уйти из бокса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) высказался о сроках завершения карьеры.

"Турки Аль аш-Шейх — определённо тот человек, с которым я намерен завершить боксёрскую карьеру. Моё тело в порядке, я могу боксировать ещё некоторое время, 37 лет — возраст, когда я хотел бы уйти из бокса. Мне не нужно продолжать карьеру ради денег или достижений", — сказал Альварес на пресс-конференции.

Сауль Альварес дебютировал в 2005 году, и в марте 2011-го стал чемпионом мира, завоевав титул в первом среднем весе (до 69,9 кг). Впоследствии становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.

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