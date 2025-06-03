Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теренс Кроуфорд сделал прогноз на следующий бой Пакьяо
Американец не сбрасывает ветерана со счетов
Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем поединке за титул WBC в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между соотечественником Марио Барриосом и филиппинцем Мэнни Пакьяо.
"Думаю, что, если учесть возраст, шансы на победу Пакьяо составляют 50 на 50", — приводит слова Кроуфорда издание The Ring.
Напомним, что Мэнни Пакьяо становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.
Популярное сейчас
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ
- Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост
- Нельсон: Бой Усик - Дюбуа не продаст всю арену Уэмбли
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты