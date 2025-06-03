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Теренс Кроуфорд сделал прогноз на следующий бой Пакьяо

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Американец не сбрасывает ветерана со счетов

Теренс Кроуфорд сделал прогноз на следующий бой Пакьяо

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем поединке за титул WBC в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между соотечественником Марио Барриосом и филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Думаю, что, если учесть возраст, шансы на победу Пакьяо составляют 50 на 50", — приводит слова Кроуфорда издание The Ring.

Напомним, что Мэнни Пакьяо становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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