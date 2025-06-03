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Паркер: Я бы с удовольствием проверил свои силы в бою с Усиком

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Британец ждет своего шанса

Паркер: Я бы с удовольствием проверил свои силы в бою с Усиком

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер заявил о желании стать следующим соперником действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO супертяжёлого дивизиона Александром Усиком.

"Я как-то подошёл к нему и сказал: "У тебя осталось два боя, следующим, вероятно, будет Дюбуа, а в последнем ты должен драться со мной". А он такой: "Нет, нет, нет". Я думаю, что Усик хочет бои за большие деньги. Думаю, с Дюбуа у них будет денежный реванш, и затем он снова хочет либо бой с Энтони Джошуа, либо с Тайсоном Фьюри. Он сказал: "Делай свое дело, не волнуйся, после того как я уйду на пенсию, ты сможешь получить свой шанс подраться за титул" или что-то в этом роде.

Я бы с удовольствием проверил свои силы в бою с Усиком. Я считаю, что на данный момент он лучший тяжеловес нашего поколения", — приводит слова Паркера The Ring.

Напомним, Усик проведёт реванш с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне, где также планирует свой следующий бой провести и Паркер.

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